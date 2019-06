Vulcania : deux attractions arrêtées suite à une attaque informatique

À cause d'une attaque informatique, le parc Vulcania dans le Puy-de-Dôme a dû procéder à l'arrêt de deux attractions.

Le parc Vulcanian, à Saint-Ours-les-Roches dans le Puy-de-Dôme, a été ciblé par une attaque informatique le samedi 15 juin selon La Montagne. Il s'agirait d'une attaque de type "rançongiciel" (ransomware), les pirates parvenant à verrouiller des dossiers et demandant une rançon pour permettre aux utilisateurs de pouvoir y accéder à nouveau. Selon Vulcania, dès que l'attaque a été repérée, le parc a pris la décision de couper ses serveurs informatiques : "Aucune donnée d'utilisateur n'a été perdue", précise Frédéric Goullet, directeur commercial du parc Vulcania à nos confrères.

Le parc est resté ouvert, mais il était impossible de payer par carte bancaire. Deux attractions ont été également arrêtées "Volcano Drones" et de "Planète Dévoilée", le temps que le parc s'assure que les serveurs informatiques fonctionnent normalement et que les données correspondantes n'aient pas été verrouillées elles aussi. L'achat de billet en ligne n'est également plus possible, pour l'instant. Vulcania a déposé plainte, une enquête de gendarmerie a été ouverte sur cette attaque.