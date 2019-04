Notre-Dame : Assassin's Creed Unity en téléchargement gratuit

Le jeu vidéo Assassin's Creed Unity qui se déroule à Paris durant la Révolution française est proposé gratuitement par Ubisoft, après l'incendie de Notre-Dame.

Beau geste et très belle communication. L'éditeur français de jeux vidéo, Ubisoft, a décidé d'offrir Assassin's Creed Unity en téléchargement gratuit sur PC après l'incendie de Notre-Dame. Même si le jeu prend quelques libertés historiques avec la Révolution française qu'il utilise comme cadre, la reconstitution de Notre-Dame de Paris qu'il propose est considérée comme une référence.

Dans un communiqué, l'entreprise explique : "Ubisoft a concentré une grande partie de son temps de développement et de ses efforts à la reconstitution de Notre-Dame, afin de se rapprocher au plus près de l’original. À la lumière des événements de lundi, Ubisoft souhaite laisser découvrir la majesté et la beauté de la cathédrale". Ubisoft a également annoncé faire un don de 500 000 euros pour la reconstruction de Notre-Dame.

Pour télécharger le jeu, il suffit de se rendre ici. L'offre est disponible jusqu'au 25 avril, le site peut avoir quelques difficultés pour s'afficher à cause d'un grand nombre de connexions.