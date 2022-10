Des étudiants de l’EM Lyon vont rallier, courant octobre, la Corse depuis Saint-Tropez en kitesurf dans le but de récolter des fonds pour l'initiative étudiante : "Y a de la houle”. Les explications de Nathan Marvaud (co-créateur du projet) et Marie-Charlotte Dexmier (responsable du volet social).

Un sacré défi pour une belle cause. Trois étudiants de l’EM Lyon, membres du projet Corsikite, vont rallier courant octobre la Corse depuis Saint-Tropez. Une traversée de la mer Méditerranée de plus de 190 km à parcourir soit plus de huit heures de navigation. "On a dû apprendre le foil qui est une sous-discipline du kitesurf. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une sorte de petit avion qui nous fait voler au-dessus de l’eau, raconte Nathan Marvaud au micro de 6 Minutes Chrono. On a dû apprendre ça sur six mois. On est partis s’entraîner au Maroc pour aller chercher du vent."

"Promouvoir l’inclusion par le sport"

L'ensemble des dons récoltés seront reversés à "Y’a de la houle", le pôle d'engagement humanitaire de l’association club voile d’EM Lyon. "Cela permet aux étudiants de l’EM de découvrir la voile le catamaran avec de jeunes autistes, explique Marie-Charlotte Dexmier. Le but est de promouvoir l’inclusion par le sport, la notion d’handicap. Cette traversée permet de mettre en lumière ce projet-là."

Pour mener à bien ce défi sportif et donc humanitaire, les étudiants lyonnais ont réussi à réunir "6500 euros" grâce aux dons de partenaires privés. "Pour l’heure, avec ces jeunes autistes on organise des sorties sur le lac de Miribel, mais on aimerait bien avec l’argent récolté les emmener naviguer sur la mer Méditerranée et sur le lac d’Annecy ou encore organiser une sortie en péniche sur la Saône", conclut Nathan Marvaud.