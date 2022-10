Météo : une journée nuageuse ce vendredi à Lyon 

Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

La couche nuageuse installée au-dessus de Lyon ce matin ne devrait guère quitter les Lyonnais ce vendredi 7 octobre. Une vingtaine de degrés sont annoncés par Météo France.

Le grand soleil des derniers jours devrait rester timide ce vendredi 7 octobre à Lyon. Les Lyonnais devraient se réveiller sous la grisaille, qui pourrait perdurer jusqu’en fin de matinée. En début d’après-midi quelques éclaircies pourraient chasser brièvement les nuages, qui devraient refaire leur apparition de manière éparse durant le reste de la journée.

Du côté des températures, comptez entre 13 et 17 degrés ce matin à Lyon et jusqu’à 24 degrés au plus fort de l’après-midi, aux environs de 17 heures. Ce soir, les températures devraient repasser sous la barre des 20 degrés à partir de 19 heures. Pour les noctambules, attention la nuit pourrait être marquée par des averses.