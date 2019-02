Tennis : retour gagnant de la Lyonnaise Caroline Garcia chez les Bleues

Pour son retour en Fed Cup, après plus de deux ans d'absence, la meilleure joueuse française a remporté ses deux matchs contre la Belgique, propulsant la France en demi-finale.

Quand on y a pas goûté depuis 27 mois, forcément "ça donne des frissons la Marseillaise". De retour en équipe de France pour la première fois depuis plus de deux ans, la Lyonnaise Caroline Garcia a retrouvé le plaisir d'enfiler la tunique bleue, et largement contribué à la qualification des Bleues face aux Belges.

Déjà victorieuse, à Liège, samedi, en dominant en trois sets Alison Van Uytvanck (7-6, 4-6, 6-2), l'actuelle 19e joueuse mondiale a récidivé ce dimanche. Elle s'est imposée sans trembler, ni traîner, face à une Elise Mertens (6-2, 6-3), certainement diminuée par sa défaite contre Alizée Cornet, samedi (7-6, 6-2). Avec trois victoires en autant de matchs, les Françaises remportent la confrontation du week-end haut la main.

De quoi relancer Caroline Garcia dans son début de saison difficile ? C'est ce que le tennis français espère, avant la demi-finale à venir, au mois d'avril, qui verra les Tricolores opposées à la Roumanie ou la République Tchèque... Une victoire tchèque offrirait à Garcia et aux Bleues l'occasion de laver l'affront de la finale perdue, en novembre 2016.