Sport et tourisme : la station des Gets, capitale mondiale du VTT

La station des Gets en Haute-Savoie accueille les championnats du monde MTB UCI du 24 au 28 août.

Destination pionnière dans la pratique du VTT, la station des Gets accueille les championnats du monde MTB UCI où les spécialistes mondiaux de cross-country et de descente s’affronteront sur des parcours exigeants et spectaculaires. Un événement au rayonnement mondial qui permettra aux meilleurs athlètes de cross-country de se mesurer et de se faire remarquer en vue d’une sélection aux JO de Paris en 2024.

Le plus grand Bikepark d’Europe

Les amateurs ne seront pas en reste. Grâce au Bikepark qui offre 128 kilomètres de pistes balisées et sécurisées, cyclistes débutants ou confirmés peuvent choisir leur parcours selon leur niveau de pratique et de forme, l’e-bike étant d’ailleurs le bienvenu sur ces sentiers de VTT.

Développées depuis quarante ans, ces pistes ont fait de la station des Gets une destination de mountain bike mondialement reconnue. De nombreux espaces ludiques sont proposés aux plus téméraires : jump park, dual slalom, pump tracks, kid zone, 4-cross. Une kid zone et une école de VTT complètent ces infrastructures pour le grand bonheur des parents anxieux.