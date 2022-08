Grive, l'épicier bistrotier de Lyon bien sous tous rapports

Immense coup de cœur pour ce joli restaurant de Saint-Georges qui soutient l’une des plus belles terrasses de l’été à Lyon.

Un élégant mobilier extérieur, des fontaines à têtes de poissons (réminiscences de l’ancien port Sablé, actif dès l’Antiquité), l’ombre des albizia en parasols à l’allure exotique et la fraîcheur de la Saône voisine lorsque la brise hâle un peu.

A Lyon Capitale, on vous en parle depuis le printemps 2020 mais pour cet été on remet le couvert.

Une terrasse quai Fulchiron ? Mais c'est bruyant ! Figurez-vous que pas du tout, étonnamment, on n'entend pas les voitures. On papillonne sur ce formidable ailleurs. Une terrasse quai Fulchiron ? Ce n'est pas très sexy ! Détrompez-vous, il s'agit sans doute de l'une des plus agréables places de Lyon, toute dallée de pierre claire et bien mise en lumière le soir venu.

"Grive - Epicier - Bistrotier", c'est l'archétype du nouveau commerçant de quartier des années 2020. C'est un exemple parmi tant d’autres qui succède à "l’Arabe du coin" (du nom d’un livre publié en 2008 qui dresse le portrait de ces figures de quartier, commerçants "dépanneurs de l’essentiel").

Côté pile, l'épicerie en version circuits courts qui travaille pour le "frais", avec Agriz, un groupement de producteurs pour les professionnels en région lyonnaise. 80 % de ses produits proviennent d’un rayon de 200 kilomètres autour de Lyon, "à vol de grive"

Côté face, le bistrot. Aux fourneaux, Alexis Lienard (depuis le mois de mai dernier), chef de partie pendant deux ans au triple macaronné Guy Savoy et à l'étoilé Chateaubriand (Inaki Aizpitarte) pendant un an et demi. Pour l'heure, les assiettes (d)étonantes, épatantes et appétissantes sont toujours signées Davia Chambon et Melik Debadji qui ont filé vers d'autres horizons. Pour découvrir la patte de celui qui est annoncé comme une petite "pépite" , rendez-vous en septembre.

Pour l'heure, les saveurs se marient à la perfection, les accords sont malins. En deux mots, c'est excessivement bon !

Spécimens : thon rouge, feuille de riz, algue et citron, salade de haricots, pesto de basilic et huile d’ail rôti, vinaigre de géranium, aubergine frite puis marinée au soja, gingembre, citron et herbes, tartare de bœuf, huile de garrigue, poudre de champignons, pommes de terre servies tièdes, crème de Bresse, ciboulette & livèche, œufs de truite, salade de poulpe, piquillos, pois chiches, olives de Kalamata, coques, beurre blanc au leche del Tigre, coriandre, ris de veau en tempura, secret spices...

Aux manettes de cet oiseau rare, Olivier Fonteneau, ancien manager d’Europcar et DRH Club Med qui a décidé de vivre de sa passion après une formation à l’Institut Paul-Bocuse - et de "passer la journée à fureter dans le jardin, gourmande, curieuse, et rieuse, picorant les raisins des vignes comme une grive". (Romain Rolland, Antoinette).

1, rue du Viel-Renversé

04 72 64 15 26

Menu midi à 25€

Assiettes pour dîner de 9€ à 13€

Ouvert tous le mois d'août, du mardi au samedi, de 12h à 15h et de 16h30 à minuit.