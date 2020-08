OL : Aouar appelé chez les Bleus

Ce jeudi, Didier Deschamps a communiqué les noms des 23 Bleus convoqués pour les matches de Ligue des Nations contre la Suède et la Croatie. Dans cette liste, deux Lyonnais, le défenseur Léo Dubois et le milieu de terrain Houssem Aouar . Ce dernier est appelé pour la toute première fois en sélection.



Les prestations d' Houssem Aouar lors du Final 8 ont tapé dans l'œil de Didier Deschamps. Le sélectionneur a appelé le milieu de terrain lyonnais pour la toute première fois en équipe de France. Il est convoqué pour les matches des Bleus contre la Suède et la Croatie, les 5 et 8 septembre prochain, dans le cadre de la Ligue des Nations.





Le joueur de 22 ans qui compte 16 sélections avec l'équipe de France Espoir va désormais connaître le plus haut niveau international. " Houssem ( Aoua r ) a une belle qualité technique et une bonne utilisation du ballon. De la qualité de passe et capable de marquer des buts", a déclaré le sélectionneur français.



Il a refusé la sélection algérienne



Le Lyonnais aurait dû cependant entrer dans le groupe France beaucoup plus tôt. Mais une blessure l'a contraint à déclarer forfait. "On le suivait depuis un bon moment. Il est plutôt polyvalent, on peut l’utiliser au milieu ou sur un côté de l’attaque", a lâché Deschamps.