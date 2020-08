Exploit de l'OL en Ligue des champions, folie dans les rues de Lyon

Une semaine après une première belle performance contre la Juventus Turin, l’Olympique lyonnais a de nouveau réalisé un exploit ce samedi. L’OL a éliminé Manchester City et disputera mercredi les demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Avant le début de la rencontre, peu d’observateurs prévoyaient une victoire de l’Olympique lyonnais contre Manchester City. Vice-champion d’Angleterre, dirigé par un entraîneur de renom, Pep Guardiola, l’adversaire de l’OL avait de quoi faire peur. 90 minutes plus tard, c’est pourtant Rudi Garcia qui exulte et le technicien espagnol qui quitte la compétition. Emmenés par un très grand Houssem Aouar, les Rhodaniens sont parvenus à déjouer les pronostics en s’imposant 3 buts à 1 au stade José Alvalade à Lisbonne.

Le début de match est plutôt à l'avantage des Anglais même si l’OL parvient à contenir les attaques des Citizens. Après un gros quart d’heure, les Lyonnais parviennent à mieux ressortir les ballons, et sur une passe en profondeur de Marçal pour Toko-Ekambi, c’est finalement Cornet qui hérite du cuir et bat le gardien mancunien. Les coéquipiers de Memphis Depay souffrent beaucoup mais tiennent bon jusqu’à la pause. En deuxième période, Manchester City accentue sa domination et logiquement, parvient à égaliser par Kevin De Bruyne.

Fumigènes et klaxons dans les rues lyonnaises

Alors que la qualification semble changer de camp, les Rhodaniens vont trouver un second souffle et assommer leur adversaire grâce à un doublé de Moussa Dembélé (79e et 87e). Cette fois-ci, les Anglais ne reviendront pas et pour la première fois depuis dix ans, l’Olympique lyonnais atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Au coup de sifflet final, plusieurs centaines de supporteurs lyonnais qui ont suivi la rencontre dans les bars se sont retrouvés dans les rues de Lyon, place Bellecour ou encore place des Terreaux pour fêter la qualification de leur équipe préférée.

Mercredi à 21 heures, la marche sera encore plus haute. L’OL sera opposé au Bayern Munich, bourreau du FC Barcelone vendredi (8-2). Grandissime favori de la Ligue des champions désormais, le champion d’Allemagne fait peur. Mais pour cette équipe-là, rien ne semble insurmontable. L’Olympique lyonnais est à deux matchs d’un trophée historique, il n’a jamais été aussi près de toucher les étoiles.

