Lors de son passage sur le plateau de 6 Minutes Chrono, Claude Ducos-Mérial, présidente du comité Rhône-Loire-Ain de l'Unicef a rappelé l'objectif du "Match des Héros" qui aura lieu, ce mardi 10 mai au stade de l'Olympique lyonnais.

Nostalgie et solidarité. Ce mardi 10 mai à 20h30, les anciennes légendes de l'Olympique lyonnais (Anderson, Govou, Cris…) vont défier une formation de l'Unicef (Karembeu, Nasri, Bastareaud...) à Décines, à l'occasion du "Match des Héros". Un événement caritatif pour venir en aide aux enfants ukrainiens. "On profite de ce match organisé pour les 20 ans du premier titre de l'OL pour récolter des fonds, explique Claude Ducos-Mérial, la présidente du comité Rhône-Loire-Ain de l'Unicef. Avec l'OL Fondation, on a une mission commune qui est celle de s'occuper des enfants en difficulté. Pour l'Unicef, il va s'agir d'aider les enfants d'Ukraine. Depuis le 24 février, ce conflit majeur a mis en très grand danger des familles et des enfants. On répond à une urgence.

Une urgence en Ukraine

Et de poursuivre : "Il me semble important de dire que ce n'est parce qu'on s'occupe des enfants ukrainiens qu'on délaisse les autres terrains qui sont en difficulté. Que ce soit en Syrie, au Mali ou au Yémen, on ne les oublie pas."

Pour aider au mieux l'Unicef, Claude Ducos-Mérial compte sur l'engouement des habitants de la Métropole de Lyon pour cette rencontre amicale du 10 mai. "On a envie de remplir le stade, il faut le plus de personnes possibles, indique-t-elle. Si vous achetez des places, si vous participez par des dons vous contribuez à ce soutien que nous allons apporter à l'Ukraine." Et d'insister : "On a vraiment besoin de tout le monde, c'est une fête à partager, on le fait en faveur des enfants."

Pour se procurer des places pour le "Match des Héros", cliquez ici