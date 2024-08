Corentin Tolisso (au centre) et Maxence Caqueret (à droite) était titulaires dans l’entrejeu lyonnais. Photo : Olivier CHASSIGNOLE / AFP

Pas d'exploit pour l'Olympique Lyonnais à l'Emirates Stadium. Les Gones se sont inclinés 2-0 face aux vice-champions d'Angleterre, Arsenal, lors de leur dernier match de préparation.

Opposés aux Gunners, les joueurs de Pierre Sage, privés d'Alexandre Lacazette mais renforcés par l'arrivée de Georges Mikautadze en attaque, ont rapidement été mis en difficulté. L'ouverture du score est venue dès la 9e minute par une tête de William Saliba, avant que Gabriel, deuxième défenseur central d'Arsenal, n'aggrave le score une vingtaine de minutes plus tard. Dominés et en difficulté pour s'approcher du but adverse, les Rhodaniens n'ont cadré que deux tirs.

L'ouverture du score de Saliba contre Lyon à l'Emirates 🤩 Le match à suivre en direct sur Canal+ Foot ⚡️#ARLYO pic.twitter.com/e0K64rkXRQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 11, 2024

Cette défaite met un terme à la préparation de l'OL, qui devra rebondir dans une semaine pour son premier match de Ligue 1 à Rennes (18 août, 20h45).