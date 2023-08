L'Olympique Lyonnais s'incline à nouveau et perd Anthony Lopes

L'Olympique Lyonnais s'est une nouvelle fois incliné sur la pelouse de Crystal Palace (2-0) lors de son dernier match de préparation. La rencontre a été marquée par la sortie prématurée du gardien Anthony Lopes sur blessure.

Dans ce dernier test avant le début de la saison de Ligue 1, les Gones ont été confrontés à des difficultés tant sur le plan offensif que défensif. Malgré le retour des internationaux Espoirs, l'équipe n'a pas réussi à trouver la cohérence souhaitée sur le terrain. Les absences d'Alexandre Lacazette et Dejan Lovren ont été ressenties, mais cela n'a pas été l'unique source des problèmes.

Terrible journée pour le gardien Anthony Lopes

Crystal Palace a pris l'initiative dès la 14e minute, lorsque Jeffrey Schlupp a converti un coup franc précisément exécuté par Eberechi Eze, mettant en évidence des failles dans la défense lyonnaise. De plus, Anthony Lopes a été mis à rude épreuve tout au long de la rencontre, encaissant deux buts et contraint de sortir prématurément en raison d'une blessure à la tête, soulevant des inquiétudes quant à sa disponibilité pour les prochaines rencontres. Touché à la machoire, le portier lyonnais était à l'hôpital ce samedi soir selon Le Progrès.

Malgré les efforts de Rayan Cherki et Maxence Caqueret pour dynamiser l'attaque, la créativité a été limitée et les approximations techniques ont entravé les actions dangereuses. Cette défaite marque la fin de la préparation estivale avec quatre défaites en cinq matchs amicaux pour l'OL. Les enjeux sont maintenant plus élevés, avec le premier match de la saison en Ligue 1 approchant à grands pas. Les performances inégales et la sortie blessante de Lopes soulèvent des questions quant à la préparation et à la forme de l'équipe pour les défis à venir. Le staff technique et les joueurs devront travailler dur pour rectifier le tir et aborder la saison avec plus de confiance et de détermination.