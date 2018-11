L'Asvel repart de l'avant et surclasse son dauphin dijonnais (80-62)

Une semaine après avoir concédé sa première défaite de la saison à Pau, les basketteurs de Lyon-Villeurbanne ont relancé l'infernale machine à victoire, en surclassant son dauphin, Dijon, ce samedi à l'Astroballe. L'Asvel est plus que jamais leader de Pro A.

Après avoir relancé la machine contre Saint-Petersbourg en milieu de semaine, l'Asvel a retrouvé son rythme de croisière à domicile ce samedi. Les basketteurs rhodaniens se sont facilement imposé sur Dijon, pourtant dauphin de l'Asvel avant ce match (80-62). Etincelant, et surmotivés après leur défaite de la semaine dernière, les Rhodaniens ont pris les devants dès les premières minutes, avec un 28-17 dans le premier quart-temps. Privé de plusieurs de ses cadres, dont Charles Kahudi et Livio Jean-Charles, l'effectif de TJ Parker a répondu présent. A l'image de d'un Théo Maledon auteur de 16 points, son record personnel en Pro A. De bon augure avant une semaine décisive qui verra l'Asvel recevoir Valence en Eurocoupe et se déplacer à Strasbourg.