Jusqu’où ira Ndombele ?

Incontestablement, Tanguy Ndombele (21 ans) est la plaque tournante de l’Olympique lyonnais. Si le milieu de terrain excelle balle au pied, il affiche un tout autre visage en dehors du rectangle vert.

Un exercice périlleux. Tenter de percer la personnalité de Tanguy Ndombele n’est pas une mince affaire. On peut même parler de mission délicate tant le talentueux milieu de terrain de l’OL n’aime pas se confesser. “Je suis conscient que c’est important, mais il faut me forcer, admet-il sans sourciller. Je suis un joueur qui aime s’exprimer sur le terrain, je ne suis pas très à l’aise face aux micros et caméras. Je sais que cela fait partie du métier, mais à vrai dire je ne veux pas spécialement parler de moi.” Et que dire de son attitude nonchalante ? “Je suis comme ça depuis petit”, avoue-t-il, s’excusant à plusieurs reprises de ne pas répondre aux attentes de ce rendez-vous médiatique : “Je suis quelqu’un de réservé. Je suis assez sociable, enfin non, cela dépend de mon humeur du moment.”