Des mesures d'interdiction pour encadrer le match OL-OM à Lyon

Afin d'éviter des débordements et de réduire au maximum le risque d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public, la préfecture du Rhône a mis en place plusieurs mesures d'interdiction en prévision de la 32e journée de Ligue 1 entre l’Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, dimanche 23 avril au Groupama Stadium à Décines-Charpieu.

Les supporteurs de l'OM visés par les mesures

La circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon, ainsi que l'accès au stade seront interdits à tous les supporteurs marseillais qui n'ont pas respecté l'obligation de déplacement collectif en autocar, prévu à cet effet par le club.

Pour rappel, et pour l’ensemble des supporters, le transport et l’utilisation de pétards et d'engins pyrotechniques sont strictement interdits. La détention de boissons alcoolisées est également proscrite à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium.

