Le rassemblement de musique prévu du 15 au 16 septembre 2023 dans le Beaujolais vient de publier sa programmation. Après l’annonce de la venue de Charlie Winston et Christophe Maé, d’autres artistes locaux viennent d’être déclarés.

Créé en 2014, le festival des Vendanges Musicales du Charnay dans le Beaujolais continue pour cette 9e édition de cette même ligne de musique de pop-rock. L’artiste anglais Charlie Winston et le Français Christophe Maé viendront du 15 au 16 septembre pour chanter devant plusieurs milliers de personnes réunis pour l’occasion.

Artistes confirmés et jeunes talents

Depuis le début, le festival essaye de mélanger au maximum des artistes confirmés et artistes en devenir en faisant aussi une large place aux jeunes talents locaux. Pour la soirée du 15 septembre, Christophe Maé débutera suivi de Rouquine et Oete. Le lendemain, Charlie Winston prendra la suite et laissera place après à Deluxe, Hypen Hypen ou encore Rallye.