Un match de Coupe de France très encadré entre Lyon et Grenoble mardi

Plusieurs mesures d'interdiction sont mises en place par la préfecture à l'occasion des quarts de finale de Coupe de France opposant l'Olympique lyonnais à Grenoble mardi 28 février, pour éviter des débordements.

Afin de réduire au maximum le risque d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public, plusieurs mesures d'interdiction ont été prises en prévision de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et Grenoble, mardi 28 février (21h10) au Groupama stadium de Décines. Les restrictions de la préfecture du Rhône visent principalement les supporters du GF38, qui n'auront pas le droit de se rendre dans le centre-ville de Lyon et encore moins d'y stationner.

1 200 Grenoblois attendus

À noter que s'ils souhaitent accéder au stade de l'OL, ils devront présenter un billet donnant accès au "secteur visiteur" de l'enceinte. Au total, 1 200 supporters en provenance de Grenoble sont attendus pour cette rencontre. L'arrivée à Décines des groupes de supporters du GF38 se fera sous escorte policière, depuis le péage de L’Isle-d’Abeau.

Pour rappel et pour l’ensemble des supporters, le transport et l’utilisation de pétards et d'engins pyrotechniques sont strictement interdits. La détention de boissons alcoolisées est également proscrite à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium.

