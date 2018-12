D1 féminine : l'OL en démonstration à Montpellier avant la trêve

Les filles de l'Olympique lyonnais se sont assuré la première place du championnat à la trêve s'imposant par cinq buts d'écarts à Montpellier (0-5).

Du panache et une 13e victoire en 14 matchs. Les filles de l'OL se sont imposées 5-0 à Montpellier, ce dimanche après-midi. Et s'assurent la première place à la trêve avec 40 points et un seul nul concédé face à son dauphin parisien, qui devrait battre Metz aujourd'hui. Il aura fallu attendre près d'une mi-temps pour que les filles de Reynald Pedros débloquent le match... en 2 minutes.

Sur deux longs dégagement de l'expérimentée gardienne tricolore Sarah Bouhaddi dans les pieds de Shanice van de Sanden. La néerlandaise de l'OL adressait d'abord un bon centre à Eugénie Le Sommer, à la finition, de la tête (38e) avant que la gardienne de Montpellier n'envoie le ballon au fond de ses propres filets dans la foulée (39e) sur une action très similaire.

Au retour des vestiaires, la capitaine Wendy Renard tuait tout suspense en convertissant un pénalty (55e) avant qu'Ada Hegerberg, tout auréolée de son titre de meilleure joueuse du monde, ne convertisse un centre d'Amel Majri. Dzsenifer Marozsán a fermé la marque d'un superbe but pour les Fenottes. Rendez-vous le 15 janvier à Rodez, pour une reprise en douceur face à la lanterne rouge, dans le froid aveyronnais.