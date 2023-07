Chanson : fin de carte blanche pour André Minvielle

Ce 1er juillet, André Minvielle terminera en beauté – la carte blanche offerte par la Comédie-Odéon.

Elle sera festive et poétique, à l’image du trublion gascon. Il a invité plusieurs compères à partager la scène. Ainsi le dramaturge Serge Valletti viendra livrer un portrait d’auteur.

Mais il y aura aussi un récital en commun, “Suivez l’accent”, composé des chansons de Loïc Lantoine et André Minvielle, ensemble ou tour à tour, de la musique, l’accordéon de Lionel Suarez, compagnon de tandem, et les saxophones et synthétiseurs en liberté de Christophe Monniot.

Carte blanche à André Minvielle – Le 1er juillet à la Comédie-Odéon