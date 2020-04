Coronavirus à Lyon : quelques exercices pour les fessiers et les abdominaux

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose de vous tenir en forme en compagnie de quatre coachs sportifs : David (le lundi), Morgane (le mercredi), Paul (le vendredi) et Sélim (le dimanche). Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Ce dimanche, Sélim coach sportif à Urban Tonic vous a préparé une séance pour faire travailler vos fessiers et vos abdominaux (voir vidéo). On débute avec 10 "abdos" rameur de chaque côté, 10 "crunchs" complet et 10 v "abdos" de chaque côté. Il faut enchaîner les trois exercices sans pause et faire 5 tours. Puis, place au circuit fessiers avec 10 "ischios" jambe gauche, 10 "ischios" jambe droite, 20 relevés de bassin et 20 extensions de hanche. Il faut également enchaîner les exercices sans pause et faire 5 tours. A vous de jouer !