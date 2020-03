Coronavirus à Lyon : faire du sport à la maison (vidéo, jour 11)

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose chaque jour de vous tenir en forme en compagnie de David, Sélim, Paul ou Morgane, des coachs sportifs lyonnais. Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Dans cette 11e vidéo, David coach sportif à Urban Tonic (Lyon 2e) vous a préparé quelques exercices afin de débuter ce week-end dans la joie et la bonne humeur. On débute avec 2 déplacements en squat + 1 "burpees" 5x4 et 45 secondes de repos, relevé de genoux actif 20 secondes + 20 secondes de "moutain climber" x2x4 puis 45 secondes de repos, 20 secondes "hip thrust" + 10 secondes "sit-up" x4 puis 30 secondes de repos et enfin "tabata" saut de côté/côté 20 secondes + 10 secondes "squat sumo" statique x8 et 30 secondes de repos. A vous de jouer !