Caroline Garcia remporte son premier titre de l'année à Tianjin

Le joueuse de tennis lyonnaise s'est imposée sans trembler ce dimanche, face à la Tchèque Karoline Pliskova (7-6, 6-3), remportant son premier trophée depuis celui glané à Pékin il y a un an, le 6e en carrière.

Caroline Garcia finit la saison sur une bonne note. Pour sa première finale de l'année, La Lyonnaise a battu Karolina Pliskova en deux sets (7-6, 6-3). Pourtant favorite, la Tchèque, numéro 6 mondiale, qui avait remporté les deux derniers affrontements contre Garcia, n'a pas résisté au mental d'acier de la numéro 1 française. Elle l'a pourtant malmené sur son service durant le premier set.

Mais la Lyonnaise s'est accrochée, jusqu'à un tie-break dans lequel elle se retrouve rapidement menée 5-1. Mais, au mental, Caroline Garcia remonte et parvient à remporter la première manche. Visiblement frustrée et déstabilisée par la grinta de son adversaire, la Tchèque laisse filer les premiers jeux de la seconde manche et, malgré un élan de fébrilité à 5-2, Caroline Garcia parvient à boucler le match. Remportant donc son premier titre en 2018.

Un titre qui égayera un peu une saison mitigée de la Lyonnaise. Elle qui avait finit l'exercice précédent comme une bombe, remportant deux tournois majeurs sur le circuit chinois. Des victoires où elle avait fait preuve d'une solidité psychologique impressionnante, et qui lui avaient ouvert les portes du Masters. Malgré une année 2018 passée en grande partie dans le Top 5 mondial, la Lyonnaise n'a jamais réussi à briller sur le circuit - deux demi-finales seulement avant cette semaine - et perdu les points WTA glanés en fin de saison dernière. Son retour sur la plus haute marche d'un podium devrait lui permettre de finir la saison dans le Top 15 mondial.