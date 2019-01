ASVEL-OL : les dessous d’un possible rapprochement à Lyon

L’Asvel, qui va disputer l’Euroligue la saison prochaine, a absolument besoin d’une nouvelle salle de 10 000 à 12 000 places. L’information n’a pas échappé au patron de l’OL.

Un projet qui a pris du plomb dans l’aile. À quelques encablures de l’Astroballe, l’actuelle salle de l’Asvel, le site du stade Georges-Lyvet était censé accueillir à l’horizon 2020 – ça devrait finalement être le cas fin 2021 voire début 2022 – une salle multifonction de 10 000 à 12 000 places. Une nécessité pour le club de basket qui, grâce à l’attribution de deux wild cards (invitations) va disputer à partir de la saison 2019-2020 l’Euroligue, la plus relevée des compétitions européennes. Seulement, cet équipement dont le coût est estimé de 60 à 100 millions d’euros (1) a pris du retard. En cause, la situation financière du groupe Floriot (2), l’un des acteurs (3), avec le promoteur DCB, choisis pour réaliser cette Arena. Du coup, les rumeurs vont bon train et le doute persiste.