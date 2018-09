Asvel : Jean-Charles Livio va manquer le début de la saison

L'intérieur de Lyon-Villeurbanne s'est blessé lors du dernier match de préparation.

La tuile de cette fin de préparation. Alors que l'Asvel reprendra sa saison ce dimanche, l'effectif sera amputé de son intérieur Jean-Charles Livio, pour son premier déplacement à Monaco. Le club a fait part de la blessure du joueur par voie de communiqué, ce samedi. En cause, une inflammation persistante du genou gauche survenue suite à un traumatisme lors du match contre Gravelines-Dunkerque. Le retour sous les couleurs villeurbannaises, et son nouveau maillot noir et blanc, de celui qui évoluait encore en NBA, il y a encore quelques mois, devra donc attendre quelques semaines. Le staff de l'Asvel annonce un arrêt de deux mois. Jean-Charles Livio devrait réintégrer le groupe professionnel à la mi-novembre, après une réathlétisation complète.