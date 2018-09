L'ASVEL dévoile un nouveau logo sans le vert et change de nom

Après le Parc OL, ou le stade de Gerland, c'est au tour d'un club lyonnais d'hériter à son tour d'un naming publicitaire. L'ASVEL change de nom et de logo.

Comme vous le révélait Lyon Capitale la semaine dernière, le club de basket de Villeurbanne, l'ASVEL, change de nom pour devenir LDLC ASVEL et opte pour un nouveau logo qui abandonne la couleur verte. Pour Tony Parker, propriétaire du club, "c'est un moment important dans la vie du club. On a envie de le rendre plus moderne". Le partenariat entre l'ASVEL et l'entreprise de vente de matériel informatique LDLC est signé pour dix ans "le plus gros contrat de l'histoire du basket français", selon Tony Parker.

Gaëtan Muller s'amuse de la nouvelle charte graphique du club sur fond de vieille bataille entre Lyon et son voisin stéphanois dont les couleurs du club de football ont toujours été vertes : "On le sait, on vient de Villeurbanne, mais on appartient à une Métropole. Le noir et blanc est plus neutre que le vert". En résulte un logo très (trop ?) sobre, qui manque presque de fantaisie, pour ne pas dire un grain de folie qui fait toute la magie du sport. Dès lors, les fans de basket iront désormais voir LDLC ASVEL jouer dans le championnat Jeep Elite, heureusement qu'aucune loi n'oblige les spectateurs comme les journalistes à respecter les noms publicitaires.