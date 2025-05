Le boom du scoutisme à Lyon

Cela fait longtemps que le scoutisme n’est plus réservé aux fils et filles de “bonnes familles”. Catholiques, musulmans, laïcs et même bouddhistes, les profils des scouts ont bel et bien changé. Qui sont les scouts à Lyon ? Enquête sur une pédagogie résiliente qui séduit de nombreux Lyonnais.

Le scoutisme lyonnais explose les cases et recrute à tour de bras, avec une demande continue aux quatre coins de la ville, et notamment depuis les quartiers populaires. En short, voilés, en survêtement, en prière ou en manifestation pour le climat, avec leur foulard invariable autour du cou, les scouts d’aujourd’hui ne sont plus ceux du siècle dernier. La palette des sensibilités, des confessions et des publics s’est élargie et fait de la place à la différence.

Tous se retrouvent néanmoins dans les fondamentaux présents depuis les origines et insufflés par le fondateur du scoutisme Robert Baden-Powell (1857-1941), un général britannique à la retraite souhaitant développer “un art d’apprendre aux jeunes à faire la paix”. Les valeurs : solidarité, activités pratiques, respect de la nature, développement physique, mental et spirituel qu’il soit confessionnel ou non. À tel point que les activités et rassemblements inter-mouvements scouts, sous forme de week-ends, de jeux, d’actions solidaires, se multiplient depuis une dizaine d’années, à Lyon comme ailleurs, évitant ainsi les phénomènes de communautarisation. Impensable il y a encore 20 ans où les associations avaient plus tendance à s’opposer. “Le contexte géopolitique des tensions israélo-palestiniennes ne nous a pas empêchés d’organiser des activités avec des enfants juifs d’une synagogue de Villeurbanne”, illustre Zora Merazig, responsable régionale des Scouts Musulmans de France (SMF), montrant ainsi qu’une voie est possible entre les communautés.

Dans le détail, les trois principaux groupements – Scouts et Guides de France (SGDF), Scouts Unitaires de France (SUF) et l’Association des Guides et Scouts d’Europe (AGSE), tous catholiques, représentant l’essentiel des scouts – et les autres mouvements laïcs, protestants, israélites ou musulmans, notent tous une progression de la demande des familles depuis la fin de la crise sanitaire.

Toujours plus nombreux