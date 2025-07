Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce mardi

La qualité de l'air restera moyenne à dégradée ce mardi 15 juillet à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

Ce mardi 15 juillet, on respire toujours pas très bien à Lyon et dans la région lyonnaise. La qualité de l'air restera pour cette deuxième journée de la semaine moyenne à dégradée, avec notamment des concentrations d'ozone et de multi-polluants en légère hausse.

En ce qui concerne le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les particules fines, la situation s'améliore et Atmo classe leur concentration comme bonne ce mardi.