Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.



“À part la dénonciation des excès, je n’entends rien”

Georges Képénékian, ancien maire de Lyon et candidat pour les municipales, tacle Jean-Michel Aulas et lui propose un ticket pour 2026.

“Nous étions une droite honteuse qui s’excusait sous l’hégémonie culturelle de la gauche”

Bruno Retailleau, en meeting à Lyon, quelques jours avant son élection à la tête des Républicains. “Je veux construire un grand parti de droite.”

“L’insécurité recule à Lyon depuis 2019. La sécurité est une préoccupation majeure pour moi ”

Grégory Doucet à BFM Lyon. Il cite comme réussite son action contre les rodéos en Presqu’île.

“On est encore à chercher où sont les câbles pour installer les imprimantes” ,

reconnaît Cyril Linette, directeur général du comité d’organisation des JO 2030 dans les Alpes qui siège à Décines-Charpieu.

“On tient des stands pour les enfants, on est obligés de tout plier à cause du bordel que vous faites, vous trouvez ça normal ?!”

Pierre Oliver, maire (LR) du 2e arrondissement, à des jeunes qui, en marge d’une marche pour Gaza et la Palestine, ont semé la panique en Presqu’île et place des Jacobins, où se tenait une braderie des parents de l’école Lamartine attenante