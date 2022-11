Week-end en Isère : voyage à l’époque des Templiers

Saviez-vous que le Nord-Isère regorge de villages médiévaux ? Châteaux forts, abbayes, cités de pierres, jardins de plantes médicinales… Une idée pour ce week-end en forme de voyage au Moyen Âge, qui ravira petits et grands à seulement une heure de route de Lyon.

Saint-Antoine-l’Abbaye, l’incontournable

Près de la frontière avec la Drôme, se trouve Saint-Antoine-l’Abbaye, un village médiéval blotti au cœur d’un paysage vallonné, aux ruelles étroites le long desquelles s’alignent des maisons à colombages aux toitures colorées. Classé parmi les plus beaux villages de France, Saint-Antoine-l’Abbaye se démarque grâce à sa splendide église abbatiale de style gothique, vestige de la grandeur passée du bourg. Cette année, vous pourrez découvrir le site lors d’une visite théâtralisée sur le thème de la médecine médiévale.

Réservations au 04 76 38 53 85.

Vienne au Moyen Âge

Vienne est un immanquable du Nord-Isère pour qui aime les cités historiques. Cette petite ville de 30 000 habitants regorge de bâtiments religieux du Moyen Âge, témoins d’événements historiques au fil des siècles. Au centre, se dresse la cathédrale Saint-Maurice, au splendide style gothique flamboyant.

Construit entre le XIe et le XVIe siècle, le fier édifice a notamment vu la fin des Templiers, actée entre ses murs en 1312. La ville renferme aussi l’abbaye de Saint-André-le-Bas et son cloître entièrement restauré, qui date du VIe siècle et a été l’un des monastères les plus importants du diocèse de Vienne durant le Moyen Âge. Il faut également mentionner l’église Saint-Pierre, construite au Ve siècle, l’une des plus anciennes de France. Elle abrite aujourd’hui un musée archéologique qui expose des pièces de l’Antiquité et du Moyen Âge.

Plus d’informations sur www.cathedraledevienne.fr. Pour le cloître, renseignements au 04 74 78 71 06. Pour l’église Saint-Pierre, informations au 04 74 78 71 16.

La cité médiévale de CrémieuPépite médiévale du Nord-Isère, le village de Crémieu est un incontournable à 40 kilomètres de Lyon. Cette petite commune pittoresque d’un peu plus de 3 000 habitants date du XIIe siècle. Aujourd’hui, Crémieu a conservé son charme d’antan, qui lui a valu d’être classé parmi les plus beaux villages médiévaux de France.

Le château, du haut de son promontoire, ainsi que les lourdes portes fortifiées, les remparts, la grande halle, le couvent des Augustins et son cloître témoignent de l’importance de la ville au Moyen Âge. La brasserie des Ursulines, installée dans l’ancienne église du couvent éponyme, mérite le détour.

Plus d’informations au 04 74 83 60 35 et sur biere-les-ursulines.com.

De la cité abbatiale à la cité des peintres

À vingt minutes de route au sud-est de Crémieu, le village de Saint-Chef s’est développé autour d’une communauté religieuse d’importance qui y a élu domicile au VIe siècle. Quelques centaines d’années plus tard, le modeste monastère s’est transformé en une véritable cité, autour d’une église abbatiale dont la majesté témoigne de l’importance du site au Moyen Âge.

Le monument est connu pour ses fresques particulièrement bien conservées, dont les plus belles se trouvent dans la chapelle haute. Pour rester dans une ambiance médiévale, des bénévoles ont créé un véritable jardin d’époque, composé uniquement de légumes et plantes médicinales du Moyen Âge. À une dizaine de kilomètres de Saint-Chef, la tour médiévale de Morestel ainsi que sa vieille ville pittoresque méritent le détour. Sa lumière particulière et son charme médiéval ont séduit de nombreux artistes, lui valant le surnom de “cité des peintres”.

Visites de l’église abbatiale et de ses fresques au 04 74 27 73 83. Pour la tour médiévale de Morestel, contacter le 04 74 80 09 77.