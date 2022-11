La neige arrive-t-elle sur nos montagnes ?

À l’approche de l'hiver, les températures restent douces. L'ouverture des domaines skiable est prévue dans quelques semaines. Une question se pose : La neige sera-t-elle au rendez-vous ?

L'hiver arrive à grands pas, même si le mercure baisse peu à peu, le temps reste doux mi-novembre. Les stations de ski devraient ouvrir leurs portes d'ici la fin du mois selon les conditions d'enneigement. Justement, à quoi s'attendre sur nos domaines skiables ? La neige est-elle au rendez-vous cette année ?

Pour qu'il neige, il faut qu'il fasse froid. Pour le moment, les températures en plaine gravitent toujours au-dessus des 10°c, en montagne, elles ne descendent pas beaucoup plus. Le haut Jura a déjà connu un épisode neigeux début novembre. Dans les jours à venir, la chose devrait se répéter. Dans les Alpes du Nord, de légères averses de neige sont attendues lundi 21 novembre à 2 000 mètres d'altitude. Entre 1 800 et 2 000 mètres, de la neige est à prévoir tout le weekend. Cependant, des averses de pluie viennent se glisser dans ces épisodes neigeux. La bonne neige skiable, ce n'est pas encore pour tout de suite.

À quand l'ouverture des pistes

Entre les Alpes et le Jura, les domaines skiables en Auvergne-Rhône-Alpes devraient commencer à ouvrir les pistes à la fin du mois de novembre. La première station à se lancer c'est Val Thorens, qui annonce son ouverture au 26 novembre. Située entre 1 800 et 3 000 mètres d'altitude, il y a plus de chances que la neige soit au rendez-vous. Le reste des domaines prévoient un lancement quelques jours plus tard, au début du mois de décembre.

Si la neige ne s'installe pas de façon durable, les exploitants sortiront probablement les canons à neige. Une solution qui permet de ne pas repousser l'ouverture mais qui reste gourmande en énergie. À l'heure de la sobriété énergétique, recourir à ce genre de méthodes peut poser problème. Le débat est ouvert.