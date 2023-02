Que faire à Lyon pendant les vacances d'hiver ? Nos bons plans

Pendant les vacances scolaires d'hiver, du 4 au 19 février, les Lyonnais ont un large panel de choix pour se divertir. La rédaction vous livre ses sept coups de cœur.

Les Lyonnais auront l'occasion de faire le plein de culture pendant ces deux semaines de vacances, entre les musées, les expositions, les compétitions de ski et les sorties.

La vraie Batmobile est en exclusivité à Lyon

La Batmobile est à Lyon, au musée cinéma et miniatures @ Julien Barletta

Le musée cinéma et miniatures de Lyon accueille une exposition dédiée à l'univers Batman. Pour marquer le coup, le musée a reçu vendredi 3 février la Batmobile. Véhicule iconique du premier film de Tim Burton. Au sein du musée, une salle est entièrement dédiée aux films Batman, avec accessoires entreposés : le masque de Catwoman, un pingouin ou encore des figurines. Des planches ainsi que des dessins d'artistes sont aussi présents et une projection est proposée aux visiteurs pour en apprendre plus sur l'univers. L'exposition prend fin le 5 mars prochain.

> Musée cinéma et miniatures (Lyon 5e)

Les expositions au musée des Confluences

Musée des confluences, exposition : Nous, les fleuves @ Cheyenne Gabrelle

Le musée des Confluences propose une nouvelle exposition autour des fleuves, depuis le 21 octobre dernier, jusqu'au 27 août prochain. L'événement "Nous, les fleuves", invite les visiteurs à suivre le cours d'un fleuve imaginaire et sur l'apparition de l'eau dans nos vies. L'exposition "Magique" est également présente au musée jusqu'au 5 mars 2023.

> Musée des Confluences (Lyon 2e)

L'exposition temporaire Toutânkhamon à la Sucrière

Toutankamon ®Tempora ®trentesept

L'exposition Toutânkhamon, arrivée à la Sucrière le 29 septembre dernier et disponible jusqu'au 24 avril, offre une plongée immersive dans la tombe la plus célèbre du monde - le sarcophage de Toutânkhamon - reconstituée à l'identique avec un niveau de précision prodigieux. Les visiteurs seront guidés dans une reconstitution à l’identique qui vont des produits utilisés pour les peintures murales jusqu’aux moisissures constellant les murs de la tombe, en passant par les procédés d’écriture utilisés en Égypte, il y a trente-trois siècles.

Retour en image sur l'exposition Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié.

> La Sucrière, Lyon 2e

L'exposition Star Wars à Mini World Lyon

C'est l'exposition à voir en famille. Rendez-vous à Vaulx-en-Velin la Soie pour découvrir l'univers Star Wars en version lego à Mini World Lyon. Les visiteurs retrouveront la planète Yavin 4 et sa base cachée dans la jungle et, parmi les nouveautés, un gigantesque destroyer impérial de quatre mètres de long, dont la construction a nécessité 150 000 briques Lego®. L'exposition est disponible jusqu'au 5 mars.

> Mini world Lyon, Vaulx-en-Velin la Soie

Championnats du monde de ski alpin à Méribel et Courchevel

@ C.P. // Championnats du monde de ski alpin à Méribel et Courchevel

Après des années d'attente, les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel, en Savoie près de Lyon, organisent les compétitions durant deux semaines, du 6 au 19 février. C'est la 5e fois que des championnats du monde sont organisés en France. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dimanche 5 février. Durant deux semaines, les alpinistes s'affronteront dans diverses épreuves. Le spectateur pourra également profiter des spectacles et des concerts au pied des pistes.

> Courchevel et Méribel (Savoie) du 5 au 19 février

Exposition au musée des Beaux-Arts

Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon © Romane Thevenot

Le musée des Beaux-Arts accueille une exposition baptisée "Poussin et l'amour" disponible jusqu'au 5 mars. L’artiste Nicolas Poussin est toujours considéré comme le maître de l’école classique française, l’archétype du peintre-philosophe. En organisant cette exposition, le musée des Beaux-Arts de Lyon entend mettre à l’honneur l’acquisition de La Mort de Chioné de Nicolas Poussin réalisée en 2016, comme il le fit en 2008 en organisant une exposition faisant écho à l’acquisition, en 2007, de La Fuite en Égypte du même artiste.

> Musée des Beaux-Arts (Lyon 1er), jusqu'au 5 mars

L'exposition en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops

Immersion au sommet de la pyramide de Khéops @ Emissive

Les Lyonnais peuvent désormais contempler les murs de la pyramide de Khéops, sans bouger de Lyon : Horizon de Khéops est une expérience immersive en réalité virtuelle disponible à la Confluence, à l'emplacement de l'ancien Décathlon, jusqu'au 23 mars 2023. L'expo aborde un riche programme : visite au cœur de la pyramide mythique de Khéops en Egypte, l'aspect géographique du lieu, l'histoire de l'embaumement du roi Khéops, l'exploration du plateau de Gizeh...

