Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 24 et 25 juin

Au programme de ce week-end du 24 et 25 juin à Lyon : des expositions, des salons, des festivals et des open-air.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale sélectionne pour vous les bons plans du week-end.

Festival Ciao Apéro à Confluence

Les 23 et 24 juin 2023, le pôle de commerces et de loisirs Confluence organise le festival Ciao Aperitivo pour fêter le début de l'été. Comme un air d'Italie, la darse prendra les couleurs d'un marché italien grâce à des stands créés à cet effet, pizza, pâtes, gaufres... Des ateliers comme la préparation de la focaccia, ou la création de verres en céramique sont proposés durant les deux jours du festival.

> Du 23 au 24 juin, centre commercial de la Confluence

Le retour d'Evasion Festival

Evasion Festival revient en juin 2023 après trois années d'absence / Evasion Festival

Evasion Festival fait son grand retour après trois années d'absence. Les Lyonnais pourront revenir danser sur la plage de l'Atol, au grand parc de Miribel Jonage, près de Lyon, les samedi 24 et dimanche 25 juin. Sur les 120 mètres de plage, les festivaliers auront l'occasion de profiter des nombreuses activités sportives et ludiques proposées, tyrolienne, beach-volley, pétanque, atelier mixologie, etc.

> Du 24 au 25 juin, au grand parc de Miribel-Jonage

Le Vieux Lyon en fête

Le habitants et les commerçants du quartier du Vieux Lyon se réunissent samedi 24 juin pour la fête de quartier placé sous le thème de "la grande marmite". À cette occasion, les habitants pourront profiter des animations, de la musique, des spectacles, ou encore de la buvette.

> Samedi 24 juin, à Vieux Lyon

L'orchestre national de Lyon au parc de la Tête d'Or

Pour la première fois, l'orchestre national de Lyon investit le parc de la Tête d'Or, le parc emblématique de la ville de Lyon, pour un concert gratuit en plein air, samedi 24 juin. Les 160 enfants des orchestres démos Lyon Métropole chanteront en première partie.

> Plus d'infos sur le site de l'événement. Samedi 24 juin, au parc de la Tête d'Or

