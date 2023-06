Billets, accès... Ce qu'il faut savoir avant le concert de Mylène Farmer à Lyon

La chanteuse Mylène Farmer se produit en concert au Groupama Stadium, vendredi 23 et samedi 24 juin.

L'artiste Mylène Farmer revient sur scène deux soirs de suite au Groupama Stadium de Décines près de Lyon, vendredi 23 et samedi 24 juin. Lyon Capitale vous donne toutes les informations pour préparer votre soirée.

Des billets en vente

Pour les retardataires, sachez qu'il reste encore quelques places dès 89 € et jusqu'à 185 €, en carré or vendredi 23 juin. Rendez-vous sur la billetterie du site.

Accès en transports en communs

Des navettes tramways sont prévues depuis Vaulx-en-Velin la Soie, comme les soirs de matchs, mais aussi depuis Gare Part-Dieu Villette Sud à partir de 17 h. Le trajet vous coûtera 5 € aller-retour. Les tramways habituels, T3 et T7 peuvent également être une option.

Accès en vélo

La Groupama Stadium dispose d'un parking vélo gratuit et sécurisé du côté de la rampe Nord-Ouest du stade. Pour les plus courageux, il est également possible de venir en Vélo'v puisqu'une grande station éphémère sera installée a quelques pas du parking vélo.

Accès en voiture

En voiture, le Groupama Stadium dispose de parkings, mais ceux-ci sont souvent complets à l'approche d'un événement, à 25 euros par véhicule. Restent les parkings d'Eurexpo et de Meyzieu les Panettes, qui ouvrent à 16 heures. Des navettes vous permettront ensuite d'accéder au stade en une quinzaine de minutes.

Lire aussi : Lyon : une deuxième date au Groupama Stadium pour Mylène Farmer