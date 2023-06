Un concert gratuit de l’Orchestre national de Lyon à la Tête d’Or

Le 24 juin, l’Orchestre national de Lyon donnera un concert gratuit au parc de la Tête d’Or. Les musiciens interpréteront la Symphonie "du Nouveau Monde" de Dvořák.

De la musique classique les pieds dans l’herbe du Parc de la Tête d’Or. C’est ce que propose l’Orchestre national de Lyon (ONL) aux Lyonnais le samedi 24 juin. À partir de 20 heures, les spectateurs seront invités gratuitement à prendre place sur la pelouse de la Coupole pour se laisser porter par les notes d’un classique du répertoire, la Symphonie "du Nouveau Monde" de Dvořák.

Une première pour les musiciens de l’ONL sous la direction du chef Nikolaj Szeps-Znaider. En première partie de soirée, les 160 enfants des orchestres Demos Lyon Métropole interpréteront des extraits "de Carmen et de La Traviata de Verdi et Bizet ainsi que des œuvres d'Europe de l'est et du patrimoine folklorique japonais", précise l’ONL.