Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 15 au 16 avril

Au programme de ce week-end du 15 au 16 avril à Lyon : des conférences, des friperies, des festivals et des salons.

Le deuxième week-end des vacances de Pâques, du 15 au 16 avril s'annonce chargé et tourné autour de la culture à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, des salons et des animations.

Le festival des terroirs à Heat

Pour la première fois, le festival des terroirs s'invite à Lyon ce week-end du 14 au 16 avril à Heat dans le quartier de Confluence. L'événement dédié au "bien-manger" propose au public de déambuler dans les allées entre les scènes terroirs, les food court où près de 50 chefs feront découvrir aux festivaliers les produits du terroir à travers leur cuisine, le marché de producteurs et d'artisans, la "librairie gourmande", ou encore des ateliers et dégustations proposés par des professionnels des métiers de bouche. La cheffe étoilée Hélène Darroze sera la marraine de cette première édition. L'entrée du festival est gratuite.

> Heat, du 14 au 16 avril

Vapexpo, salon international de la vape

Depuis 16 éditions, Vapexpo annonce son retour au centre de Congrès de Lyon dimanche 16 et lundi 17 avril. En tant que "pionnier" et "référence internationale des salons de la vape, l'événement réunit amateurs et professionnels autour d'une passion commune. Au programme : de la fumée épaisse, des stands de puff, des cigarettes électroniques, ou encore des stands de fabricants de liquide. L'entrée est interdite aux mineurs et est accessible à partir de 20 euros.

> Du 16 au 17 avril, de 10h à 18h, centre de Congrès

Le salon reptilyon

Du 15 au 16 avril, les Lyonnais pourront se rendre à l'espace 140 à Rillieux-la-Pape pour découvrir les mille et uns reptiles. L'occasion pour les férus d'animaux spéciaux de trouver son animal de compagnie ou de découvrir de nouvelles espèces et d'échanger auprès de professionnels. À cela s'ajoute des activités à faire en famille ou entre amis, comme des escape-game ou des chasses au trésor, de la dégustation d'insectes (pour les plus courageux), observer les arachnides. Les types d'animaux sont à découvrir au moment de l'événement. L'entrée est payante, entre 6 euros et 10 euros.

> Espace 140, Rillieux-la-Pape, du 15 au 16 avril de 10h à 18h30

Plus de 10 000 pièces vintage

@ Pexels

En plus des salons et des expositions à faire ce week-end, les Lyonnais pourront changer leur garde-robe avec des vêtements de seconde main et vintage. Du 15 au 16 avril, Rethinkvintage transforme la salle du Double Mixte en un hangar de vêtements où plus de 10 000 pièces sont à saisir. L'entrée est gratuite mais se fait sur réservation. Le prix des vêtements est calculé au kilo : 35 euros le kilo.

> Double Mixte Villeurbanne, du 15 au 16 avril

Exposition canine internationale

Chien assis au soleil © Maxime Marais

Ce dimanche 16 avril, les amoureux de canins pourront se rendre à Eurexpo pour découvrir l'exposition canine internationale. Cet événement rassemble plus de 2 000 chiens de 300 races différentes. Il s'agit d'un concours d'élégance de chiens classés selon leur race et leur catégorie d'âge. Les organisateurs rappellent qu'il n'y a pas de vente de chiots et que les visiteurs ne peuvent pas se rendre au salon avec leur chien. L'entrée est à 6 €.

> Eurexpo Lyon, le 16 avril de 8h à 18h