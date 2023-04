Habituellement dans la Halle Debourg à Lyon, le festival de street art se déplacera pour l'année 2023 dans les anciennes usines Fagor-Brandt.

Organisé par l’Agence Tintamarre, le festival Peinture fraîche se tiendra du 11 octobre au 5 novembre 2023, pour sa cinquième édition. Cette année un petit changement s’opère sur le lieu du festival de street art. L’évènement quittera la Halle Debourg dans le 7e arrondissement de Lyon, pour aller prendre place au sein des anciennes usines Fagor-Brandt.

Un choix pour avoir plus de place

Selon le communiqué du festival, le choix de ce lieu réside principalement dans la grandeur du bâtiment, "il y a une surface intérieure deux fois plus grande et une surface extérieure quatre fois plus grande".

Malheureusement il s’agira du dernier événement dans les anciennes Usines Fagor-Brandt puisque le lieu qui sera ensuite transformé en entrepôt TCL.

