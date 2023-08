Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 26 et 27 août

Le festival Woodstower peut accueillir 10 000 personnes la semaine et 15 000 le week-end. Mais cette année les organisateurs n’ont que peu de visibilité sur ce que donnera la billetterie. (Crédit Brice Robert)

En ce dernier week-end du mois d'août, Lyon Capitale vous propose quelques bons plans à découvrir à Lyon.

La 24e édition de Woodstower

La 24e édition de Woodstower a démarré sur les chapeaux de roues mercredi 23 août au grand parc de Miribel-Jonage. Le festival se poursuit tout le long du week-end, il reste encore des billets en vente. Au programme de ce week-end, Zaho de Sagazan, Makala, Aupinard, les DJs Laissonsluciefaire, Baume, Topolina, aux côtés de Biga*Ranx, Joachim Pastor, Julien Granel, Ben Klock, Rakoon, Lazuli ou encore Kalika. Cette année, le festival se veut riche en animations festives, autour de la scène musicale, à savoir les auto-tamponneuses.

Lire aussi : Billets, accès... Ce qu'il faut savoir avant la 24e édition du festival Woodstower

Musicales 2023 au parc des Oiseaux dans l'Ain

Chaque année, le mythique Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain) se prépare à accueillir des artistes de renom, et cette édition ne fait pas exception. Parmi les membres du casting des artistes qui seront au Festival du Parc des Oiseaux du 28 août au 11 septembre, Renaud, Gims, Dadju, Trois Cafés Gourmands ou encore Erick Benzi, du spectacle "L'Héritage Goldman".

Les billets sont en vite sur le site de l'événement.

Opéra Sunset

L'Opéra de Lyon organise une programmation festive, nommée "l'Opéra sunset". Entièrement gratuits, les événements se déroulent pendant une dizaine de jours, du 23 août au 2 septembre. Ce week-end, "battle hip-hop" avec le Pockemon Crew, à partir de 19h et samedi 26 août, soirée FIP, une émission de radio, à partir de 18h.

Lire aussi : L'Opéra de Lyon organise des soirées gratuites pour la fin d'été

Balade photo dans les pentes de La Croix-Rousse

(image d'illustration) @ Pexels

L'association On the Green Road organise une balade photo avec une formatrice photo et du matériel de qualité, dans les rues des pentes de la Croix-Rousse "à la recherche de tout ce qui pousse, à l'échelle microscopique entre deux pavés", ou en levant le nez vers les arbres de la ville

> Samedi 26 août de 9h30 à 12h30. Inscription sur le site de l'événement