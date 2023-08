Coup d'envoi pour la 24e édition du festival Woodstower au grand parc de Miribel-Jonage ce mercredi 23 août jusqu'au dimanche 27 août.

Malgré la canicule, la 24e édition du festival Woodstower est maintenue avec toutefois quelques ajustements. Alors que le mercure devrait atteindre 38 à 39°c sur les coups de 17 - 18 heures, les organisateurs, en accord avec la préfecture du Rhône, ouvriront les portes du festival à 18h30 au lieu de 17h30 pour éviter les plus fortes chaleurs.

Lire aussi : Maintenu, le festival Woodstower s’adapte pour faire face à la canicule

Plusieurs moyens de transport permettent de se rendre sur le site du festival, à Miribel-Jonage, qui marque la fin de l'été dans l'agglomération Lyonnaise.

Accès en transports en commun

Exceptionnellement, Sytral Mobilités renforcera l'offre de la ligne N80, selon la programmation et notamment en soirée et la nuit. Sur toute la période du festival, les déposes et prises en charge des voyageurs avant 9h30 et après 20h30 se feront à l’arrêt Grand Parc Fontanil. Vendredi 25 août, la ligne circulera exceptionnellement de 20h20 à 1h30 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Grand Parc Le Fontanil. Samedi 26 et dimanche 27 août la ligne circulera également de 3h25 à 6h00 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Grand Parc Le Fontanil.

🎶 Vous allez au festival @woodstower cette année ?



L’offre sur la ligne N80 sera renforcée et adaptée à la programmation du festival, notamment en soirée et la nuit 🌙



Parfait pour profiter du RDV musical de la fin de l’été ! 🌞



🔎 https://t.co/7bY0iKrcAi pic.twitter.com/ieEdrTGPsv — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) August 17, 2023

Dormir sur place

Le festival Woodstower permet également à ses festivaliers de profiter pleinement de l'événement en proposant un camping.

Accès à vélo

Depuis le centre-ville de Lyon, il est possible de se rendre à vélo au grand parc de Miribel-Jonage. Durant toute la durée du festival, il y aura une station Vélo'v sur place.

Solo Bécane organisera également des convois vélo au départ de Lyon. Le rendez-vous est donné à 17h45 sur le quai Charles de Gaulle, du côté de la voie cyclable Tête d'Or, et à 18h pour le vendredi et le samedi.

Accès en voiture

Il est aussi possible de venir au festival en voiture et de se garer au parking du festival, ou alors de garer son véhicule au parking relais de Vaulx-en-Velin la Soie, puis de terminer le trajet en transports en commun.

À noter que des billets sont encore en vente sur le site de l'événement.