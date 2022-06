L'été s'accompagne souvent d'une envie d'évasion. A seulement une heure de Lyon, le Beaujolais propose pléthore d'activités culturelles et ludiques. Lyon Capitale a sélectionné 5 d'entres-elles.

Pique-nique dans les vignes

Si le Beaujolais se visite, il se boit également ! Pour les amoureux du vin et de la gastronomie, les vignerons du Beaujolais vous accueilleront dans leurs domaines le temps d’un repas. Au sein des vignes, une place ombragée vous sera réservée ainsi qu’un lieu de repli en cas de météo pluvieuse.

Selon les budgets, les touristes peuvent apporter leur pique-nique ou se le voir fourni par les vignerons. Pour les formules avec pique-nique compris : le repas sera composé entièrement de produits du terroir achetés à des producteurs locaux. Pour les familles, un prix enfant est disponible ainsi que des boissons non alcoolisées.

En savoir plus

Chasse au Gnolus !

En vous munissant de votre simple téléphone, partez à la chasse aux trésors dans le Beaujolais. Nouvelle tendance, le "géocaching*" est une activité pour animer les vacances et les week-ends familiaux. Sur l’application Gnolus, vous verrez les créatures à chercher, sorte de petits monstres de couleur.

*Le géocaching est une chasse aux trésors exécutée en extérieur à l’aide de coordonnées GPS

L’ensemble du Rhône comprend 31 parcours, dont douze viennent d’arriver dans le Beaujolais. De 500 mètres à 6,5 kilomètres, les parcours sont l’occasion pour les chercheurs de se promener dans la nature. Chaque participant choisit un parcours. Une fois sur place des énigmes sont à résoudre avec l’environnement pour avancer dans sa chasse. A la fin, les chasseurs pourront accéder aux coordonnées du Gnolu à trouver.

En savoir plus

Beaujolais entre nature et culture

Loin d’un énoncé de philosophie, la nature et la culture se marieront bien cet été au Beaujolais. Les noces seront fêtées d’abord aux Lac des Sapins avec le festival des Mardis du Lac. Musique, peinture, cirque… du 12 juillet au 9 aout, 4 mardis se succèderont avec des festivités artistiques sur les digues du lac. Occasion de mettre en valeur la nature autour du lac, le festival sera un évènement familial de cet été.

Pour les marcheurs, la forêt de la Cantinière, à Chambost-Allières, témoignera de la beauté du patrimoine naturelle du Beaujolais. Le long du parcours, les visiteurs pourront admirer des sculptures de bois, véritables œuvres d’arts qui rendent la ballade unique.

En savoir plus

Les balades gourmandes dans le Pays de l'Arbresle

Qui a dit que l’on ne pouvait pas allier visites et gourmandises ! A 20 km de Lyon, le Pays de l’Arbresle propose aux visiteurs plusieurs balades dans sa nature verdoyante tout en profitant d’un pique nique composé de produits du terroir. De 6 ou de 15 km, sportive ou plus détente, les neuf balades au choix assurent aux marcheurs un moment détente hors-du-temps.

Les pique-niques, concoctés spécialement par des artisans locaux, varient en fonction des produits de saison. Crudités, fromages, charcuterie, fruits et légumes seront rassemblés dans votre panier. Si vous redoutez le poids de ces mets, pas d’inquiétudes, certaines balades proposent une livraison à mi-parcours ! Des formules deux jours sont également mis à disposition pour ceux qui souhaiteraient continuer davantage le périple.

Pour en savoir plus

L'unique Géoparc Beaujolais

Depuis 2018, le Beaujolais bénéficie du label international "Géoparc mondial UNESCO". Reconnaissant la richesse géologique et paysagère, ce label permet à de nombreux acteurs locaux engagés d’être mis en avant et au territoire de bénéficier d’une plus grande visibilité.

Ce sont dans l’une des 121 communes du Géoparc que les visiteurs vont pouvoir se balader dans trentaine de géosites. Accessibles au public, ils vont permettre au public de découvrir les richesses naturelles, culturelles et géologique du Beaujolais. Sur certains sont proposés des "Micro aventures" mêlant randonné, découverte du site ainsi que rencontre avec un producteur ou un artisan local. De quoi pleinement se ressourcer !

En savoir plus