Lyon Street Food Festival : le programme de samedi

Le Lyon Street Food Festival entre dans sa troisième journée ce samedi 25 juin. Et c'est un programme chargé qui attend les festivaliers.

Depuis jeudi 23 juin, les anciennes usines Fagor dans le 7e arrondissement de Lyon accueillent un événement unique : la sixième édition du Lyon Street Food Festival. Cette fête de la gastronomie se poursuit aujourd'hui, samedi 25 juin, et jusqu'à demain. Découvrez les temps forts de cette journée.

Le programme

Ce samedi, près d'une soixantaine de chefs et/ou établissements seront représentés dans les trois hangars et la grande cour des usines Fagor. Citons la cheffe parisienne Flora Mikula, Gilles Reinhardt et Olivier Couvin du restaurant Paul Bocuse, le pâtissier lyonnaise Sébastien Bouillet, le chef du Pays Basque Vivien Durand ou encore le Portugais Tiago Bonito.

Aujourd'hui, les équipes de Culina Hortus, élu meilleur restaurant végétarien du monde en 2020, créeront aussi la surprise avec le premier barbecue veggie : un sandwich gastronomique et 100 % végétarien sera notamment concocté par le chef Adrien Zedda.

Comme les jours précédents, tout un catalogue d'ateliers est proposé aujourd'hui : une animation autour du fromage portugais à 13h, un autre autour du saké à 13 et 21h ou encore d'autres sur la cuisine anti-gaspi à 19, 20 et 21h.

Trois concerts prévus

Le festival, ce n'est pas que de la gastronomie. Mixant culture et cuisine, le Lyon Street Food est un espace culturel à part. Trois concerts sont proposés aujourd'hui : le groupe Kunta à 19h30, Throes + The Shine à 21h15 et Irene Dresel à 23h15. Des démonstrations et ateliers autour des sports de rue seront aussi proposés avec du BMX, du longboard ou encore du breakdance.

"Une approche différente de la cuisine"

Invité dans "6 minutes chrono", l'émission télé quotidienne de Lyon Capitale, Emeric Richard (Nomad Kitchens), co-organisateur avec Thomas Zimmermann, revient sur les origines et l'esprit du festival de cuisine de rue (dont Lyon Capitale est partenaire média) que Paris envie à Lyon.

Découvrez le programme complet ici et la billetterie là. Ouverture du festival de 11h à 00h45. Tarifs : 9€.