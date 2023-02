Entre les pollens d’aulne et de noisetier, période de crise à Lyon pour les allergiques

L’agglomération Lyonnaise est placée en alerte rouge depuis plusieurs jours en raison des fortes concentrations dans l’air des pollens d’aulne et de noisetiers.

La chaleur précoce des dernières semaines, l’absence de pluies significatives depuis plus d’un mois et le vent des derniers jours favorisent fortement le développement et la dispersion des pollens dans l’agglomération lyonnaise. En ce début de semaine, le risque d’allergie aux pollens d’aulne et de noisetier est ainsi particulièrement élevé dans le Rhône et à Lyon, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), qui a placé le secteur en alerte rouge.

Le retour du froid cette semaine, avec des températures comprises sous les normales de saison, devrait ralentir la floraison de ces arbres, qui appartiennent à la famille des bétulacées, mais dès que le mercure remontera, les crises des allergiques devraient repartir de plus belle. Car si la floraison des noisetiers est presque terminée, il reste encore plusieurs semaines avant la fin de celle des aulnes.

Les conseils pour se protéger

Pendant cette période, il est recommandé aux personnes allergiques ou sensibles d’éviter de se rendre à la campagne ou dans les espaces verts où la concentration de pollens est plus importante. L’association Asthme et Allergies conseille également de rouler les fenêtres fermées en voiture, de ne pas faire sécher son linge dehors, ou encore de se rincer les cheveux avant de se coucher après une promenade.