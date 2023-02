Le marché de la cigarette électronique en plein boom

CONTENU SPONSORISÉ

La France est le troisième marché mondial de la cigarette électronique, avec près de 4 millions de vapoteurs pour environ 15 millions de fumeurs. Un marché en pleine croissance depuis son apparition en 2007 qui est estimé aujourd’hui à plus de 900 millions d’euros par an.

La cigarette est dangereuse pour la santé du fumeur et de son entourage. Et pour cause, elle est composée de milliers de produits chimiques, dont au moins 50 ont été reconnus comme étant cancérigènes.

Concernant la cigarette électronique, elle a été reconnue dans plusieurs pays comme une aide au sevrage tabagique. Toutefois, dans son rapport, l’OMS rappelle qu’elle est “incontestablement nocive” et que ce n’est pas un produit à utiliser à la légère.

Mais comment et pourquoi la cigarette électronique est un marché en plein boom ?

Le marché de la cigarette électronique en France

Le gouvernement a lancé une politique de santé publique visant à lutter contre le tabac. Dans ce but, tous les produits à base de tabac (cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, cigares…) connaissent une augmentation tarifaire. Ainsi, un paquet de cigarettes coûte au moins 10 € depuis le 1er janvier 2022, tandis qu’il y a 20 ans, en 2002, il coûtait moins de 4 €.

C’est ce contexte qui a permis à la cigarette électronique de se démarquer et de connaître une croissance exceptionnelle en quelques années. En 2022, la France compte plus de 15 millions de fumeurs et près de 4 millions de vapoteurs.

Côté professionnel, ce sont en premier lieu les passionnés de cigarettes électroniques qui se sont lancés dans le secteur. Le but étant de conseiller au mieux leur clientèle pour les aider à choisir une cigarette électronique adaptée à leur besoin. Puis les entrepreneurs à la recherche de bonnes affaires les ont rapidement rejoints. En quelques années, des boutiques de cigarettes électroniques sont apparues dans toute la France.

Pourtant, après de nombreux débats et beaucoup de polémiques sur la cigarette électronique et ses méfaits sur la santé, de nombreuses boutiques ferment entre 2015 et 2017. C’est durant ces années que le syndicat professionnel AIDUCE a été créé afin de représenter le secteur et ses professionnels. En 2019, environ 3 000 boutiques ont été recensées en France.

Le boom du marché de la cigarette électronique

La vapoteuse est apparue en 2007 et a connu des débuts timides à son arrivée en France en 2010. Puis sa croissance a été impressionnante. Les experts expliquent cet attrait pour ce nouvel objet par trois raisons majeures. Premièrement, la cigarette électronique permet de conserver ses gestes et ses habitudes de fumeurs. Deuxièmement, comme une cigarette, elle dispense la nicotine par bouffés et non de façon continue comme un patch. Troisièmement, il est possible de réduire et d’adapter le taux de nicotine contenu dans ses e-liquides.

Le véritable boom du marché de la cigarette électronique en France a lieu en 2017 puis en 2018. Ces deux années, la croissance des ventes de produits liés à la cigarette électronique a enregistré une croissance record : 15 % d’augmentation en 2017 puis 21 % en 2018.

Une croissance qui ne faiblit pas

Durant la crise sanitaire mondiale, de nombreux secteurs ont été tristement impactés. Ce n’est pas le cas de l’e-cigarette, qui au contraire, est l’un des rares secteurs à avoir continué sa croissance durant ces années d’incertitudes. En 2021, le marché de la cigarette électronique en France était évalué à 910 millions d’euros.

Ces trois dernières années, le marché de la cigarette électronique a enregistré une croissance comprise entre 5 et 10 %. Cette croissance qui ne faiblit pas s’explique par le prix du tabac qui ne cesse d’augmenter depuis plus de 15 ans. Le paquet de cigarettes est passé depuis 2022 à 10 € minimum et l’augmentation de son prix va continuer.