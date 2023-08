Un 50e site de méthanisation ouvre en Auvergne-Rhône-Alpes

GRDF a annoncé la mise en service d'un 50e site de méthanisation dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a accueilli son 50e site de méthanisation dans le Cantal. Avec en tout, 600 méthaniseurs en France et une capacité de 10,55 TWh/an, la production de gaz vert "dépasse les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie fixés initialement à 6 TWh/an en 2023", a annoncé GRDF. À titre d'exemple, la totalité des méthaniseurs atteint la puissance de deux réacteurs nucléaires, soit la consommation en gaz de plus de 2,6 millions de logements neufs chauffés au gaz vert. Pour l'occasion, GRDF va lancer une "tournée régionale" avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la méthanisation.

Nous avons fait « Fois 3 » en deux ans ! Guilhem Armanet, directeur GRDF Sud-Est et président de France Gaz AuRA

"En Auvergne-Rhône-Alpes, la dynamique du gaz vert est impressionnante ! Qu’il soit fabriqué à partir des chasses d’eau des Aurhalpins (stations d’épuration), de déchets agricoles (fumier, lisier...) ou de déchets alimentaires (cantines, restaurants...). Nous avons fait « Fois 3 » en deux ans ! Nous voulons partager cette bonne nouvelle avec tous les acteurs de la région et avec les habitants qui veulent agir concrètement : 7 habitants sur 10 souhaiteraient déjà consommer du gaz vert « made in ici ». Et surtout nous voulons amplifier cet élan ; vite : nous avons besoin de toutes les énergies renouvelables pour l’équilibre du système énergétique français", souligne Guilhem Armanet, directeur GRDF Sud-Est et président de France Gaz AuRA.

Lire aussi : La production de gaz renouvelable progresse en Auvergne-Rhône-Alpes