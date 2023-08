Métropole de Lyon : un corridor bus inauguré dans le Val de Saône

Le Sytral a inauguré un nouveau corridor bus dédié aux lignes de bus 40 et 70 desservant le Val de Saône.

La Métropole de Lyon a inauguré un nouveau corridor bus dans le Val de Saône pour permettre d'améliorer le niveau de service des lignes de bus 40 et 70 du réseau TCL. Les deux lignes, qui transportent quotidiennement 6 200 et 6 600 voyageurs par jour desservent notamment les communes de Neuville, Fontaine-sur-Saône ou Caluire-et-Cuire.

De cinq à dix minutes de temps de parcours en moins

Pour un montant de 5 millions d'euros, ce corridor "devrait diminuer de 5 à 10 minutes en heures de pointe", le temps de parcours entre Neuville-sur-Saône et Part-Dieu des deux lignes, promet Sytral Mobilités. Pour rappel, les corridor bus sont constitué d'un couloir de circulation dédié aux mobilités douces, de système de priorité bus aux feux tricolores et d'aménagement de point d'arrêts.

Le corridor Val de Saône compte ainsi plus de 60 priorités aux feux et plus d'1,8 km de couloir bus/vélos. La réalisation de cet aménagement fait partie d'un plan de réalisation de dix corridor sur le territoire métropolitain d'ici 2026.

"L’ensemble de ces aménagements, qui représente 15M€ d’investissement sur le mandat, permettra d’augmenter l’attractivité et la qualité de service des lignes de bus concernées et d’offrir une alternative performante à la voiture individuelle. L’opportunité également de transformer durablement l’espace public et d’apaiser les rues des communes traversées", assure Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.