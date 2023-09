Suite au coup de filet anti-drogue menée lundi 15 septembre à Valence, les enquêteurs ont mis la main sur un arsenal destiné à être utilisé dans des règlements de compte entre trafiquants de deux quartiers, Fontbarlettes et Le Plan.

L'enquête avance à grands pas dans l'épais et sanglant "dossier stups" qui agite depuis quelques mois le quartier sensible de Fontbarlettes, à Valence, dans la Drôme.

Le vaste coup de filet mené lundi 25 septembre par une centaine de policiers de la police judiciaire, assistés de l'unité d'investigation nationale (UNI), du Raid et de la sécurité publique de la Drôme, sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction de la Jirs de Lyon (juridiction spécialisée en matière de grand banditisme et de criminalité financière) a permis l'arrestation de 11 personnes dans le cadre de deux dossiers distincts.

1er dossier : trafic de stups et association de malfaiteurs

Le premier dossier a été ouvert des chefs de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs. Dix personnes ont été interpellées. Leur ADN a été retrouvé sur les armes et le matériel de conditionnement des stupéfiants retrouvés le 22 juin dernier dans la cave d'un immeuble du quartier de Fontbarlettes.

Au total, 5 fusils d'assaut, dont deux kalachnikovs, 7 chargeurs de fusil d'assaut, un gyrophare, deux gilets pare-balles, un pistolet mitrailleur Sten, un fusil à pompe et un fusil de chasse avait été retrouvés, ainsi que 7 kilos héroïne, 600 grammes de produit de coupe, 80 grammes d'herbe de cannabis et 45 grammes de cocaïne.

Lors des interpellations de lundi 25 septembre, les policiers mettaient la main sur 24 400 euros en liquide, 81 grammes de cocaïne, 188 grammes d'héroïne, 21 plaquettes de cannabis, des balances de pesée et des sachets de conditionnement.

Au domicile d'un des suspects étaient découverts un pistolet automatique SIG de calibre 9 mm approvisionné de 7 munitions Luger, un fusil à pompe de calibre 12 de marque Maverick Mosberg.

Selon les enquêteurs, ces armes étaient destinées à être utilisées dans le cadre de l'opposition entre le clan du quartier de Fontbarlettes et celui du Plan.

2e dossier : homicide en bade organisée et association de malfaiteurs

Le second dossier d'information est ouvert des chefs d'homicide en bande organisée et association de malfaiteurs commis le 24 mai dernier dans le quartier de Fontbarlettes.

Quatre des personnes interpellées lundi 25 septembre, lors du coup de filet de la police, sont depuis mercredi dernier en détention provisoire. Six autres individus ont été présentés jeudi 28 septembre au magistrat instructeur. Le parquet de Lyon a demandé leur placement en détention provisoire.

Drogue : Valence dans un "axe stratégique assez intéressant dans la région"

En juillet dernier, le journaliste Jérôme Pierrat, spécialiste du grand banditisme, expliquait à Lyon Capitale que Valence se situait "dans un axe stratégique assez intéressant dans la région". Et de poursuivre que la ville n'était donc "pas complètement déconnectée des gros trafics, notamment à Lyon". "En réalité, cela fait quelques années que ça bouge à Valence. En mai, il y a eu les quatre flingages, mais déjà il y a deux ans, il y a eu une série de règlements de comptes avec deux frères tués. D’ailleurs, l’un des morts de cette année n’est autre que le troisième de la fratrie. À l’époque, je me souviens avoir discuté avec des enquêteurs de la PJ qui m’avaient dit : 'On est entre deux mondes, ces villes de moyenne importance mais qui sont situées sur des axes assez commerciaux.' Il y a une sorte de nœud commercial à cet endroit qui fait que ça bouge et ça shoote."

