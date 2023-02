Dessine-moi un Champollion

Dans le cadre du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, le musée Champollion de Vif (Isère) organise un grand concours de dessin destiné aux écoliers et aux collégiens d'Auvergne-Rhône-Alpes (et d'ailleurs).

Il y a 200 ans, Jean-François Champollion, un jeune savant isérois au terme d’un travail acharné, réussissait l’impossible : déchiffrer le code des hiéroglyphes, resté muet pendant des millénaires. Le voile était ainsi levée sur l'écriture oubliée des pharaons.

Soudain, des siècles d’histoire redeviennent lisibles et les secrets d’une civilisation renaissent à la lumière. Le savant isérois de 32 ans rend possible la compréhension de l’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité, donnant naissance à une nouvelle science, l’égyptologie.

Dans la continuité de la célébration de ce bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, le musée Champollion de Vif, en Isère, ouvre ses portes sur l'extérieur en organisant un concours de dessin destinées aux écoliers et lycéens de toute la France. "L'idée est que les enfants se réapproprient cette découverte" explique Maeva Gervason, chargée de l'action culturelle au musée Champollion.



Installé dans la propriété familiale des Champollion, le musée Champollion présente la vie et l’œuvre de Jean-François, célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, et de son frère aîné Jacques-Joseph, également intellectuel de renom. Au sein de la maison, les espaces reconstitués, les objets personnels et notes de travail vous plongent dans l’effervescence intellectuelle du début du XIXe siècle. De l’Isère jusqu’aux rives du Nil, assistez à la redécouverte de l’Égypte et à la naissance de l’égyptologie. Profitez également du jardin et du parc restitués dans l’esprit du XIXe siècle.



En collaboration avec l'association iséroise Pépites de créateurs, le musée Champollion donne rendez-vous aux enfants âgés de 8 à 15 ans invités à à proposer leurs plus belles créations en s’inspirant de Jean-François Champollion, de l’Égypte ancienne et des hiéroglyphes. Crayon, pastel, aquarelle, gouache, collages... toutes les techniques sont autorisées sur une feuille A4 blanche.

Pour participer, les enfants doivent envoyer leur création et leur bulletin d’inscription au Musée Champollion ou à l’association Pépites de créateurs avant le 30 avril. Un jury sélectionnera les 3 gagnants de chaque catégorie qui seront récompensés, ainsi que 50 créations qui seront présentées au public pendant deux semaines dans la salle d’exposition de l’association.

Pratique :

Les dessins et le bulletin de participation doivent être envoyés au musée ou à l’association avant le 30 avril 2023 (Musée Champollion, 45 rue Champollion, 38450 Vif ou Pépites de Créateurs, 13 avenue Rivalta di Torino, 38450 Vif).