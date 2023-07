Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule

L'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont classés par Météo France, lundi 17 juillet, en épisode jaune canicule.

Avec un temps sec et ensoleillé, les températures frôleront, voire dépasseront les 30°C sur le sud et l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France relève 32 à 34°C sur la Basse Ardèche, les Baronnies...

Il s'agit d'une "canicule non exceptionnelle" mais nécessitant une vigilance particulière pour les personnes sensibles ou exposées.

Les températures demain lundi sont en hausse. Sur la Drôme et l'Ardèche, on attend des minimales de 17 à 21°c à basses altitudes, et des maximales de 30 à 36°c. Sur les plaines d'Isère, on attend des minimales de 16 à 19°c et des maximales de 29 à 33°c.

Les températures sont prévues en hausse nette pour la journée de mardi, la vigilance canicule sera peut-être ajustée pour mieux anticiper cette période particulièrement chaude. Elles gagneront plusieurs degrés par rapport à la veille. les minimales peinent à descendre sous les 20°c et les maximales atteignent 34 à 39°c.