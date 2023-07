Lyon : un 17 juillet ensoleillé sans chaleur estivale excessive

Beau temps sur Lyon, températures normales pour une mi-juillet, petite brise de Nord-Ouest.

En ce début de semaine de seconde quinzaine de juillet, si le ciel peut être légèrement voilé en matinée, le soleil conduira les débats en seconde partie de journée, prévoie Météo Lyon.

Il fera un tout petit plus chaud que dimanche. Le matin, les températures avoisinent 20°C (17°C la veille) et atteindront les 29°C dans l'après-midi (27°C hier). En soirée, il faut s'attendre à 27 °C et 21°C la nuit (contre 23°C dans la nuit de dimanche à lundi).

Ce 17 juillet, Lyon est dans les températures dites "normales".

Pour retrouver le record de chaleur un 17 juillet à Lyon, il faut remonter à 2015 et 37,2°C et un record de froid de 8°C en l'an 2000.