Tour Incity : un an de lumière pour alerter sur la pollution

Un an après l’illumination de la Tour Incity aux couleurs de l’indice ATMO, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa mission de rendre visible la qualité de l’air dans l’espace public lyonnais.

Depuis le 26 juin 2024, la coiffe de la Tour Incity s’illumine chaque soir selon un code couleur indiquant la qualité de l’air prévue pour le lendemain à Lyon. Ce dispositif innovant, initié par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes avec la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, fête son premier anniversaire. L’objectif ? Sensibiliser le grand public à un enjeu de santé majeur tout en rendant l’information scientifique accessible à tous.

Le bilan, un an après, est globalement positif selon l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Loin des craintes initiales d’une tour trop souvent rouge, signe de pollution élevée, les données révèlent une répartition variée des niveaux de qualité de l’air : 206 jours moyen, 93 jours dégradé, 61 jours mauvais et 5 jours très mauvais. L’indice ATMO, calculé chaque jour à partir de cinq polluants réglementés, permet ainsi d’adopter des gestes adaptés pour se protéger et réduire sa propre contribution à la pollution.

Un nouveau dispositif le long du périphérique

Dans la foulée de ce premier dispositif, un second dispositif lumineux vient d’être installé fin juin 2025 sur une station de mesure située au bord du périphérique Laurent Bonnevay. Visible par des milliers d’automobilistes, ce "totem de l’air" complète la démarche par un affichage pédagogique de jour et un éclairage nocturne. Un moyen de "rendre visible l’invisible en matérialisant l’enjeu environnemental à hauteur d’homme".

Par ailleurs, les transports en commun lyonnais diffusent quotidiennement la "météo de l’air" sur les écrans TCL depuis 2022. Une version enrichie depuis juin 2025 intègre désormais des conseils mobilité pour encourager les bons choix.

Avec ces outils, Atmo entend ancrer durablement l’indice ATMO dans le paysage urbain et dans les habitudes des citoyens, pour mieux respirer demain.