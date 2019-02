Wauquiez veut interdire les manifestations non autorisées de Gilets jaunes

Le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a demandé au gouvernement d’interdire les manifestations non autorisées de Gilets jaunes ce samedi.

Dans une interview publiée sur sa page Facebook, Laurent Wauquiez a demandé au gouvernement “d'interdire les manifestations non autorisées” de Gilets jaunes. “Si on continue avec ce genre de manifestations, ce sont dans ces moments-là qu'on aura les casseurs et la violence. Il faut reprendre le contrôle et je demande que les manifestations hors périmètre soient interdites parce que notre pays ne peut pas continuer à avoir des images de violence et de casse comme on a vécu depuis 15 semaines”, a déclaré le président du parti Les Républicains devant le fourgon de police caillassé ce samedi sur l'autoroute A7 à Lyon.

La relation de Laurent Wauquiez avec les Gilets jaunes est difficile. Invité d'une matinale en décembre, le président du parti Les Républicains a affirmé n'avoir “jamais enfilé le gilet jaune”. Problème pour lui, le 17 novembre, lors de l'acte I de la mobilisation, il avait troqué son habituelle parka rouge contre ce vêtement encore plus voyant. Une rencontre qui selon Le Canard enchaîné avait été montée de toute pièce. Certains des proches du président du conseil régional, craignant que ce dernier soit chahuté, auraient demandé, selon l'hebdomadaire, que des militants locaux revêtent un Gilets jaunes. Finalement après l’incendie de la préfecture du Puy-En-Velay l'élu LR s'est éloigné du mouvement social au point de nier, comme écrit plus haut, avoir jamais porté une chasuble fluorescente.